Solo con intercambiar unos minutos de conversación con Darío Adanti se nota el humor que destila su forma de ser y que inyecta en todas sus creaciones. Desde que publicase en las páginas de medios en su argentina natal, el historietista no ha dejado de estar en todos los meollos que ha podido. El Jueves, Dibus y por supuesto, Mongolia, la revista que él mismo fundó. Un personaje así tiene que tener una banda sonora cuando menos, curiosa. Y hoy tenemos la suerte de descubrirla junto a él mismo.

- Palästinalied - Arany Zoltán

- La Reina Jerifa Mora - Begoña Olavide, Mudéjar

- Arratiako dantzak - Euskal Barrokensemble

- Ye Ye Ye - Geoffrey Oryema

- Neblina Blanca - La Huaracinita

- La Pastorcita Perdida - Devendra Banhart

- Sometimes - Bessie Jones

- Río Manzanares - Estrellita de Palma

- Yira Yira - Enrique Santos Discépolo

- Where did you sleep last night - Lead Belly

- Long Time Man - Nick Cave & The Bad Seeds

- King of Carrot Flowers Pts.2&3 - Neutral Milk Hotel

- Cómo que no? - Onda Vaga

- Nosotros los ahogados - Ricardo Vicente

- Alférez Provisional - Los Punsetes