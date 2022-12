01:00:03

Antonio Arias no necesita presentación pero por si queda rondando por ahí algún despistado, le presentaremos a Antonio como un hombre continuamente curioso. Su camino a lomos de su legendario grupo Lagartija Nick le ha embarcado en proyectos que son ya historia viva de nuestro país. No es necesario remontarse a aquel mítico 'Omega' que los Lagartija Nick publicaron junto al gran Enrique Morente, Lagartija Nick acaba de publicar un nuevo álbum titulado 'Un Perro Andaluz', un inspiradísimo acercamiento al poemario homónimo de Buñuel. El inmenso universo sonoro de Antonio Arias y su banda solo puede venir precedido de una basta inmersión en un océano de influencias musicales variadísimas. Antonio nos las sintetiza en esta Playlist.

Playlist:

Henry Stephen - Limón Limonero

Barry Gray - UFO Main Titles

Los Angeles - Nadie Va a Cambiar el Mundo

Triana - Necesito

TNT - Nadsat

Enrique Morente - Sembré Una Esperanza

Siouxie And The Banshees - Christine

Leonard Cohen - First We Take Manhattan

Nine Inch Nails - March Of The Pigs

Surfin' Bichos - Efervescente

Tymon Dogg - Lose This Skin

The Firemen - Lose The Changes

Gente del Pueblo - Morón Diciembre 75

Bab L'Bluz - Ila Manta