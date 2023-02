58:39

Alberto Vázquez trabaja en el mundo de la animación, es director de cine y hace unos días ganó el premio Goya a mejor película animada.

Enrique Morente & Lagartija Nick - “Omega” (1996)

Canción: “Poema para los muertos”

Joy Division - “Closer” (1980)

Canción: “Atrocity Exhibition

Sonic Youth - “Sister” (1987)

Canción: " Schizophrenia"

David Bowie - “Scary Monsters” (1980)

Canción: “Ashes To Ashes”

Vainica doble "el eslabón perdido"

"alas de algodón"

Lole y Manuel

"Nuevo día"

Dead Kennedys "Give me convience or give me death"

Canción: "Holiday in Cambodia"

Los Chunguitos "Cara a cara"(1991)

"me quedo contigo"

Brian ENO "Another green world"

canción "in dark trees"

Autechre - “OVERSTEPS"

See on see

Burial"Untrue" (2007)

canción "Archangel

Bulgarian state television female choir "Le mystere des voix bulgares"

Schopska Pesen