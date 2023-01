En Radio 3

01:03:22

Constructor y multiinstrumentista, lo que caracteriza a Abraham Cupeiro es la recuperación de instrumentos perdidos en el tiempo, y utilizarlos para crear nuevas sonoridades e imbricarlos en músicas ajenas a ellos. Aunque su formación es clásica, siempre se ha sentido atraído por todo tipo de músicas. Así, desde temprana edad ha formado parte de grupos de folk, jazz, música antigua… Es además impulsor de un instrumento ancestral en la tradición gallega: la corna. Instrumento que su abuelo tocaba y que aparece en las iluminaciones de Alfonso X.

Su interés por la organología, le ha llevado a conseguir una colección de más de 200 instrumentos de todo el mundo y de distintas épocas. Abraham recupera y construye diversos instrumentos, e interpreta con ellos desde su música hasta música de hoy día, y los mezcla con formaciones modernas. En esta playlist ha curado una serie de piezas y canciones que son fundamentales para comprenderle como artista.

Playlist:

The Golden Gate - Down By The River Side

Milladoiro - Per Loca Maritima

Supertramp - School

Béla Fleck - Big Country

Moises P. Sanchez - Invention Nº9 in F Minor

Gustav Mahler - Symphony Nº2 In 2 Minor - Resurrection

György Ligeti - Balad¿ ¿i joc

Claudio Monteverdi - Si Dolce è'l Tormento

Abraham Cupeiro - Armenia

Richard Galliano - Mozambique

Marcus Miller - Detroit

Avishai Cohen - Remembering