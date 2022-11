02:00:24

Presentamos al DJ y productor francés de música "House" & "Deep- House" Sebb Junior, residente en Granada. Tiene sus raíces en la cultura hip hop de los 90s aunque rápidamente se consolidó en la escena House con lanzamientos en los sellos más prestigiosos. En 2017, después de lanzar más de 200 canciones en solo 2 años, Sebb decidió abrir la puerta de su estudio para todos y lanzó su primer Samplepack titulado "Funky Garage House" que alcanzó el puesto número uno en ventas en la categoría Deep House. Hemos preparado una selección de sus mejores temas y remixes para celebrar su nuevo álbum. que viene cargado con un montón de grandes colaboraciones



Sebb Junior "U got 2"

Sebb Junior, Richard Earnshaw "Got you lovin’ (Richard Earnshaw Rework)"

Sebb Junior "This sound rocks my body"

Ruby Francis, Sebb Junior "Betcha she don’t love you (Sebb Junior Remix)"

Sebb Junior "Everything's alright"

N-You-Up, Latashá, Sebb Junior "Play (Sebb Junior Remix)"

Sebb Junior "Discollusion"

Reel People, Mica Paris, Sebb Junior "I want to thank you (Sebb Junior Remix)"

Sebb Junior "Together in heaven"

Sebb Junior, Art Of Tones "I heard you calling (Art Of Tones Remix)"

Jude Brown, Sebb Junior "To me (Sebb Junior Remix)"

Sebb Junior "The stars are yours"

Tommy Glasses, Sebb Junior "Without you (Sebb Junior Remix)"

Sebb Junior "Ghetto boy"

Mazai, Sebb Junior "Forevermore (Sebb Junior Remix)"

Sebb Junior "You the one"

Sebb Junior "Groove on"

Sebb Junior, Eric Roberson, Paula "Don't stop (DJ Jazzy Jeff & Kaidi Tatham Remix)"

Sebb Junior "Sometimes"

Sebb Junior "Lost"

Sebb Junior "Dolla Bill"

Sebb Junior "Going down"