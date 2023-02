01:59:58

Seleccionamos los mejores temas de los 10 años del sello berlinés Bunny Tiger fundado en 2012 por el DJ y productor Sharam Jey, para poner música a tu fiesta favorita de carnaval en clave de Indie Dance y Nu Disco.



Sharam Jey, Betoko, Ashibah "Gravity (Zac, Pacs Remix)"



Kyle Watson, PopArt "So alive (Bruno Furlan Remix)"



Victor Lou "Morning"



Andruss, Dmitri Saidi, Dhaf "In the ghetto"



Frey, Waxy "We came to party"



Alexey Romeo "Never alone"



Sharam Jey, Chemical Surf, Woo2tech "I can tell you (Touchtalk remix)"



Karpovich, Léo Diniz (BR) "Kepler"



Mason, Betoko "Amalia"



Taly Shum "Sirenes (Kinree remix)"



Fish From Japan "Fever"



Kollektiv Ost "Dirty sneakers"



Aka Aka, Younotus "Mama sitar"



Sharam Jey "Roadtrip (Teenage Mutants remix)"



Accent, Kinky Sound "Tiger lili (Alar remix)"



Andi & Alex "Inception"



LouLou Players, Sharam Jey "Hum hum (Tapesh remix)"



The Beatangers, Boogie Vice "Bad girl"



Dmitri Saidi, Un Padre "Quiere"



Gianmarco Limenta "Back again"



Barja, Dazzo "Can you feel it"



Sharam Jey, Kolombo "Nonstop! "