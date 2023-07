25:46

Os damos una serie de recomendaciones generales para evitar los incendios forestales. Nuestro colaborador y experto en turismo, Paco Huertas, ha preparado estos consejos, muy sencillos, donde prevalece el sentido común, pero que se convierten en fundamentales cuando se sabe que casi la mitad de los incendios forestales en el mundo son provocados de forma intencionada por el hombre. Algunas de estas recomendaciones son no hacer fuegos ni barbacoas en el monte, no tirar basura al suelo ni colillas, no usar instrumentos o materiales que puedan generar chispas, aparcar los vehículos en las zonas habilitadas para ello y NO en cualquier parte del monte.