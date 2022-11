30:07

Los hermanos se pueden llevar bien o mal, pero hay un vínculo entre ellos que, con más frecuencia de la que pensamos, se cristaliza en proyectos musicales muy interesantes. Así que hoy hacemos una selección de grupos en los que hay hermanos. Y suenan The Honeycombs, The Ronettes, The Jesus & Mary Chain, Radio Futura, AC/DC, 091 y The B-52s.

Temas:

The Honeycombs - Have I the right?

The Ronettes - Be my baby

The Jesus & Mary Chain - Happy when it rains

Radio Futura - En un baile de perros

AC/DC - It’s a long way to the top (If you wanna rock ‘n’ roll)

091 - Fuego en mi oficina

The B-52s - Rock Lobster