30:11

Músicas que cumplieron década en 2022. Con Louis Prima, The Exciters, Alice Cooper, The Clash, Sugar e Interpol.

Temas:

1. Louis Prima - The bigger the figure

2. The Exciters - Tell him

3. Alice Cooper - School's out

4. The Clash - Rock the Casbah

5. Sugar - A good idea

6. Interpol - Obstacle 1 Mix final