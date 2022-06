31:20

12 dney dobiralis s Kieva do Madrida Nazar(17 let) i Polina ( 24 goda). " Kogda ih uvidel, to ne uznal, takkiye bili perepúganniye,"- rasskazivaet ih diádia, ALEKSANDR SHAMIRO, spotivniy instruktor madrtidskogo kluba Real Kanoe. "3 dnia otsipalis... Seichas nachinaetsia novaya zhizn. Oni gotovi eyó priniát. Kakoy moi sovet plemiánnikam y vsem ukrainskim bézhentsam? Otkrit serdtse Ispanii", - govorit Aleksandr Shamiro...