Le mariage d'enfants est une des pratiques à bannir selon la plupart des organisations pour les droits humains. Au Maroc, c'est une tradition qui trouve toujours sa légitimation dans certains milieux ruraux. À la source de cette résistence à disparaître se trouvent plusieurs facteurs comme le manque de ressources de nombreuses familles, le traditionalisme et un système juridique qui, loin d'éviter cette pratique, la protège et légitime ses mécanismes de fonctionnement. Tout ça est décrit dans le documentaire créé par Meryem Ait Aghnia et Camélia Echchihab, "Mazal tefla", encore une fille.