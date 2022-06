30:47

Nous recevons Virginie Choquart, directrice de la Women Metronum Academy, une association qui aide à visibiliser les femmes dans l'industrie musicale et qui aide les jeunes talents féminins dans leur parcour et à se faire une place dans le monde de la musique. WMA mène également plusieurs initiatives pour divulguer la musique entre les jeunes avec des ateliers et des visites pédagogiques dans les écoles. Elle nous le raconte en détail dans l'interview.

Dans l'actu politique, les réactions à la nouvelle crise migratoire à Melilla et les dernières nouvelles sur le sommet de l'OTAN à Madrid cette semaine.