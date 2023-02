30:51

La plasticienne et metteuse en scène Valérie Lesort et l'acteur et metteur en scène belge Christian Hecq nous accordent un moment dans ces loges le premier jour de La Mouche à Teatros del Canal, une adaptation du romain de Langelaan hilarante (mais effrayante) qui bouscule, fait rire et pire encore, donne envie de plus. Je vous laisse découvrir le reste!