Pour l'émission d'aujourd'hui nous vous proposons de nous plonger à nouveau dans le monde de l'art et dans les nouvelles tendances qui se présentent. Trois artistes femmes participantes à la nouvelle exposition de la gallerie Badr El jundi à Madrid , sont venues nous présenter cette dernière. Intitulée "Mothers", elle vise à redéfinir cette notion ancestrale et à dynamiser le sens que nous lui donnons. Cette exposition sera disponible jusqu'au 4 mars. Cecilia Granara, Marie Boyer et Bea Bonafini discuteront avec nous de tout cela dans une double interview.