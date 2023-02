34:31

La sptième édition de l'UVNT art fair débarque à Madrid à nouveau. Entre le 23 et le 27 février, les rues de Madrid accueilleront plusieurs activité dans le cadre de la diffusion de l'art contemporain. Cette foire se tient en même temps que ARCO, la foire de la ville de Madrid sur l'art contemporain et UVNT est devenue une petite soeur qui vise à disfuser plutôt l'oeuvre d'artistes plus petits ou moins connus. Sara Coriat est une des personnes à la tète d'UVNT et elle est venue nous expliquer en quoi consiste le programme.

En deuxième partie de l'émission, nous exposerons les conclusions du rapport de la Fondation SM intitulé "Generación de cristal" qui étudie les stigmes desquels sont victimes les jeunes de nos jours et qui veut déterminer dans quelle mesure ce qualificatif est injuste.