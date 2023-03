31:15

Plus que 500 jours pour les Jeux Olympiques de Paris, le rendez-vous le plus attendu du sport mondial. La France, qui accueillera la compétition, ne peut pas cacher sa fierté et l'Institut français de Madrid a organisé une rencontre très spéciale pour commencer à chauffer les moteurs vis à vis de l'année prochaine. Gilles de la Bourdennaye, athlète français gagnant de 7 médailles dans la discipline de Tenis de table dans plusieurs éditions des Jeux Paralimpiques est venu à Madrid pour difuser la culture olympique et agir en tant qu'ambassadeur de cette édition française de 2024. Il a parlé avec nous pour nous raconter un peu plus sur les Jeux olympiques Paris 2024.