31:47

Aujourd'hui nous regardons en arrière pour rémémorer la nuit des idées. Pendant la célébration, à la charge de l'Insrtitut français et du Cercle des beaux arts de Madrid, nous avons parlé avec Nicolas Truong, un des invités aux conférences proposées. M. Truong est journaliste pour Le monde et dirige la section "Idées et débats" mais il est aussi auteur de plusieurs ouvrages. Parmi ces derniers il y en a qui sont co-signés avec Alain Badiou et un autre avec Jaques LeGoff, un des historiens médiévistes le splus acclamés en France. Lors de la nuit des idées, Nicolas Truong a débattu avec la penseuse espagnole Mariam Bascuñan autour de la notion d'écosophie, qui mélange les notions de philosophie et écologie et sur l'avenir de cette dernière.