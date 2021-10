59:00

Hoy escuchamos: Saratoga- Si amaneciera, Saratoga- Siempre hacia el sol, Mastodon- Pushing the tides, Black & Damned- The wardress, Beast in Black- Moonlight rendezvous, The Darkness- Nobody can see me cry, Tregua- Promesas olvidadas, Pipo & Travelin´band- Corre corre, César Muela- The wait, The Birras Terror- Cerveza barata, Metallica- The struggle within, A Dark Reborn- Shadows, The Agonist- Remnants in time.