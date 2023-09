59:04

Hoy escuchamos: Metallica- Seek and destroy, Barón Rojo- Con botas sucias, Ramones- I wanna live, Extremoduro- Bribriblibli, The Doors- Love me two times, Cicatriz- Enemigo público, Pearl Jam- Rearviewmirror, Los Suaves- Malas noticias, Rage Against The Machine- Wake up, Rammstein- Sonne, Kvelertak- Kvelertak, Motörhead- Rock and roll.