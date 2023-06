59:00

Hoy escuchamos: Pantera- Cowboys from hell, Slipknot- Psychosocial, Ghost- Kaisarion, Lacuna Coil- Save me, Papa Roach- Last resort, Rise of the Northstar- Rise, Dark Embrace- Never seen the sun, Architects- Doomsday, Canciones con Historia: Ghost- Square hammer, Soulfly- Superstition, Behemoth- Bartzabel.