58:43

Hoy escuchamos: Saratoga- Como el viento, Saurom- El pájaro fantasma, Against Myself- Beyond the deep, Ópera Magna- Para siempre, Daeria- Vive, Dream Evil- Dream evil, Easy Rider- The deal, Holy Moses- Invisible queen, Destruction- Born to perish, Haches- Creyendo en los sueños, While She Sleeps- Feel.