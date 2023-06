58:57

Hoy escuchamos: Kaótiko- La historia se repite, Reincidentes- Seguridad antisocial, Ciclón- Magia- Freedom Call- The M.E.T.A.L. fest, Daeria- Morfeo, Ekyrian- El rey blanco, Edge of Paradise- Basilisk, Fireborn- Young heart dies, Fifth Angel- We are immortal, Canciones con Historia: Ad Infinitum- Marching on Versailles, Withering Scorn- Dethroned, Sons of Steel- Call to arms.