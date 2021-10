59:18

Hoy escuchamos: Desakato- La cura, Blind Guardian- Another holy war, Rage- The age of reason, Brainstorm- My dystopia, Mägo de Oz- Al abordaje, NEO- En el aire, Dino Jelusick- Healer, Gus G- Exosphere, Redención- Tu héroe interior, Mosh- Entre mis manos, Insomnium- The wanderer, Cradle of Filth- Necromantic fantasies.