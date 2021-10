59:10

Hoy escuchamos: Iron Maiden- Days of future past, Brainstorm- Turn off the light, Mägo de Oz- La dama del mar, Manimal- Burn in hell, Bokassa- Hereticules, Motörhead- We are Motörhead, N.E.O.- Terapia, Lucifer- Bring me his head, Tako- Ayer hoy por siempre, Tako- Aunque nos cueste la vida, Rhapsody of Fire- Magic signs, Trivium- Feast of fire, Omnium Gatherum- Paragon, Insomnium- The conjurer.