58:45

Hoy escuchamos: Desakato- Cuando salga el sol, Desakato- Nueva religión, Desakato- La hoguera, Fifth Angel- When angels kill, Joel Hoekstra´s 13- Far too deep, Extreme- Rebel, Extreme- Banshee, All for Metal- Mountain of power, All for Metal- Fury of the gods, House of Shakira- No silver lining, Before the Dawn- Destroyer, Immortal- Wargod.