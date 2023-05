58:40

Hoy escuchamos: Ankhara- Tu verdad, Ankhara- No mires atrás, Primal Fear- Chainbreaker, Primal Fear- I am alive, The Birra´s Terror- Estoy bien, The Birra´s Terror- Cerveza barata, Feuerschwanz- Berzerkermode, Robledo- Broken soul, The Dark Side of The Moon- New horizons, Dark Moor- Héroe de mar, Heart of a Coward- Decay, Godsnake- Story of a ghost, Godsnake- The sickening.