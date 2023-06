58:52

Hoy escuchamos: Ars Amandi- Escuchando al corazón (2023), Primal Fear- Another hero, Guns and Roses- Paradise city, La Desbandada- Te merecías más, Entrevista Volvoreta: Volvoreta- Amor por el rock and roll, Volvoreta- El Quijote. Dieth- To hell and back, Nita Strauss- To hell and back.