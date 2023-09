58:41

Hoy escuchamos: The Vintage Caravan- Can´t get you off my mind, Marea- El más sucio de los nombres. Entrevista No Procede y Sueño de Pescado: No Procede- Espuma de metralla, Sueño de Pescado- Motor animal- No Procede- Modo experto. Canciones con Historia: Black Label Society- In this river, Brymir- Seeds of downfall.