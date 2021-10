59:17

Hoy escuchamos: Leverage- Starlight, El Drogas- Dejándose la piel (nos incendian esta tierra), Entrevista Lethargus: Lethargus- A vida o muerte, Lethargus- Vivir un sueño. Aephanemer- Panta rhei, Angelus Apatrida- We stand alone, Metallica- Wherever I may roam.