59:02

Hoy escuchamos: Non Servium- Criatura, Non Servium- Hordes of punks, KK´s Priest- Strike of the viper, Amorphis- Amongst star (live), Primal Fear- Cancel culture, Serenity- Fall of man, Temperance- Daruma, Pyramaze- Taking what´s mine, Marea- Buena muerte, Lynch Mob- Time after time, Dust Bolt- Sound and fury, Empire State Bastard- Harvest, Bloodred Hourglass- How´s the heart?.