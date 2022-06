El vestuario en Radio 5 El Madrid de Laso vuelve a ganar la Liga 10:08 Hoy comenzamos esta edición más breve del programa en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para saber cómo está siendo la presentación de Rudiger como jugador del Real Madrid. Continuamos analizando la conquista de la Liga ACB por parte de otro Madrid, el de baloncesto, tras superar por tres a uno al Barcelona en la final con un colosal Edy Tavares que fue nombrado MVP de ésta. Tratamos también la fiesta del Girona que ayer logró un ascenso por partida doble: en el deporte de la canasta a la ACB de la mano de Marc Gasol y en fútbol a la primera división tras vencer en Tenerife. Además, contamos la conquista por parte del Barcelona de su undécima Champions, la segunda consecutiva, y cómo ha sido otra presentación, la del partido contra la ELA que va a enfrentar al Barça y el City. Cerramos con lo sucedido el fin de semana en motociclismo, Fórmula Uno y golf. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]