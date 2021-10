25:14

Hoy comenzamos el programa con la última hora de la selección española, que esta noche se enfrenta al Territorio de Kosovo en partido de clasificación para el Mundial. Estamos en la presentación de Eduardo Camavinga como jugador del Real Madrid y escuchamos a Antoine Griezmann tras entrenar por primera vez con el Atlético en su segunda etapa de rojiblanco. Continuamos contando el resto de partidos internacionales que se disputan hoy, lo sucedido ayer en éstos y el triunfo de la selección sub 21 en su duelo ante Lituania. Cerramos el fútbol haciendo previa de los encuentros de vuelta de la ronda previa de la Champions femenina que juegan esta tarde Levante y Madrid. En tenis, analizamos la derrota de Carlos Carlos Alcaraz ante el canadiense Auger-Aliassime en los cuartos de final del US Open tras abandonar el duelo por lesión. Terminamos con baloncesto y la presentación de la Liga ACB 2021-22, escuchamos a los protagonistas de la gala, y con el fallecimiento del ex piloto Jorge Lis de una covid-19 de la que decidió no vacunarse.