02:03:47

Escuchamos las novedades musicales de Hide Tyson, De La Ghetto junto a Quevedo, DJ Saot ST con Sofi de la Torre, Easy-S y WE$T DUBAI. En nuestro espacio dedicado al hip hop y a la electrónica, descubrimos los temas 'Better on my own', 'Burial (Moody Good Remix)' y 'The Fever (Aye Aye)'. En Fuera de Carta suenan ASAP Rocky, Aminé con Injury Reserve, The Pharcyde y muchos más. Y charlamos con Cruz Cafuné sobre su disco 'Me muevo con Dios'.