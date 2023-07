02:04:11

Escuchamos las novedades musicales de Maikel Delacalle, Abhir, La$ Suga', Julia Cry, Tweaz con Alex Orellana y muchos más. En nuestro espacio dedicado al hip hop y a la electrónica, descubrimos los temas 'No return', 'Dnb until we die' y 'Test this'. En Fuera de carta suenan Mosquit, Big Sean con Metro Boomin o Rich The Kid. Y charlamos con Pepe: Vizio sobre 'Cosas bonitas', sobre todo su universo musical y sobre sus extensas trayectorias.