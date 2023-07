01:59:46

Escuchamos las novedades musicales de Ralphie Choo, Erik Urano, Sherry Fino, Rels B, Fernando Costa, Duki y muchos más. En nuestro espacio dedicado al hip hop y a la electrónica, descubrimos los temas 'Predator', 'Deadman' y 'Are you not afraid'. En Fuera de Carta suenan Dezzy Hollow, Trippie Redd o Ski Mask the Slump God. Y charlamos con Yeiko X Toni sobre 'Club Bangin', su nuevo EP.