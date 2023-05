58:53

The Damned lanza el álbum “Darkadelic”, una nueva colección de canciones que mantiene la esencia de la que seguramente sea la banda más en forma del punk británico del 77. Los californianos Rancid avanzan material de su próximo disco, y con su nueva entrega los australianos Private Function se consolidan como uno de los grupos más adictivos de las nuevas hornadas del punk rock.

Playlist;

THE DAMNED “Beware of the clown” (Darkadelic, 2023)

THE DAMNED “Bad weather girl” (Darkadelic, 2023)

THE DAMNED “Western promise” (Darkadelic, 2023)

IGGY POP “All the way down” (Every loser, 2023)

RANCID “Tomorrow never comes” (adelanto de “Tomorrow never comes”)

PRIVATE FUNCTION “Passion pop” (370HSSV 0773H, 2023)

LES LULLIES “Mauvaise foi” (Mauvaise foi, 2023)

CUSS FACE “Incantation” (7’’, Jarama, 2023)

RANDELLS “Seven inch” (7’’, 2022)

BLOODSHOT BILL and THE TELEVISIONARIES “Give me something” (7’’ EP)

NY HED Studio presenta; THE CLUMSY DOLLIES “Right through me”

NICK WATERHOUSE “It was the style” (The Fooler, 2023)

RAMBALAYA “Expiration date” (Only in my dreams, 2023)

NATHANIEL RATELIFF and THE NIGHT SWEATS “Buy my round” (All I want EP, 2023)