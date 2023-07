59:18

Reabrimos las puertas de ese club subterráneo para ofrecerte una sesión sin palabras ni interrupciones. Todo el material que escucharás procede de los recopilatorios Big Balls que cada año compila el DJ Francho para regalarlos en cada edición del festival Rockin Race Jamboree. Playlist;

(sintonía) LOS SIETE DE JOHN BARRY "La amenaza"

FATS DOMINO "Estoy viviendo bien"

ROSCO GORDON "Seguramente te amo"

LLOYD PRICE "El pollo y el bop"

BROOK BENTON "Hurtin' inside"

PAUL ANKA "Uh Uh"

JOHNNY RIVERS "Foolkiller"

LOS TOKENS "A-B-C- 1-2-3"

DELL MACK "No se puede juzgar un libro por la portada

PEREZ PRADO "El giro de hava nagila"

LOS CHICOS DE PELUCHE "Jezabel"

KIP TYLER "Jungle hop"

LOS SEIS PASTEL "No puedo bailar"

JIMMY FAUTHEREE "No puedo encontrar el pomo de la puerta"

COLLAY y LOS SATÉLITES "Chica de al lado"

WALLY DEANE y HIS FLIPS "Drag on"

BIG SUNNY y HIS FURYS "Fail"

EDDIE KANE "Un nuevo tipo de amor"

TOMMY ROE "Oh Carol"

LOS CASUALS "Mustang 2+2"

DON y DEWEY "Just a little lovin'"

RAY y LINDY "Big Betty"

THE AVENGERS "Tema de Batman"

EDDIE BOND "Aquí viene el tren"

SONIDOS INCORPORADOS "Rinky dink"

RICHARD BERRY "Rock rock rock"