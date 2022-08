59:28

Arrancamos una serie de tres episodios en donde vamos a repasar la discografía de The Sadies, centrándonos en los principales álbumes en solitario de la banda canadiense desde su formación a mediados de los 90. Picoteamos en este primer capítulo en sus tres primeros trabajos, discos en donde los hermanos Dallas y Travis Good, junto a sus inseparables Sean Dean al bajo y Mike Belitski a la batería, comenzaron a dar forma a su personal sonido construido a base de country rock, psicodelia, folk, garage y surf instrumental.

Playlist;

(sintonía) THE SADIES “Dying is easy” (Precious moments, 1998)

THE SADIES “Pretty Polly” (Precious moments, 1998)

THE SADIES “Tell her lies and feed her candy” (Precious moments, 1998)

THE SADIES “Cowhand” (Precious moments, 1998)

THE SADIES “Lil cottontail” (Precious moments, 1998)

THE SADIES “Rat creek” (Pure diamond gold, 1999)

THE SADIES “It’s nothing to me” (Pure diamond gold, 1999)

THE SADIES “Medecine ball” (Pure diamond gold, 1999)

THE SADIES “Higher power” (Pure diamond gold, 1999)

THE SADIES “Talkin’ down” (Pure diamond gold, 1999)

THE SADIES “Eastwinds” (Pure diamond gold, 1999)

THE SADIES “With a splash” (Pure diamond gold, 1999)

THE SADIES “Cloud rider” (Pure diamond gold, 1999)

THE SADIES “Pass the chutney” (Tremendous efforts, 2001)

THE SADIES “Flash” (Tremendous efforts, 2001)

THE SADIES “One million songs” (Tremendous efforts, 2001)

THE SADIES “Wearin’ that loved on look” (Tremendous efforts, 2001)

THE SADIES “Wasn’t born to follow” (Tremendous efforts, 2001)

THE SADIES “Mother of Earth” (Tremendous efforts, 2001)

THE SADIES “Before I wake” (Tremendous efforts, 2001)