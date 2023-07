59:24

Tras dos años de parón recuperamos una serie de programas que nos acompañaron en estas fechas durante 10 años consecutivos. Te ofrecemos el volumen 11 de la colección Surf en la Azotea, una selección de temas instrumentales, paradisíacos y evocadores, con melodías seleccionadas desde nuestras valijas subterráneas. Se trata de un episodio sin palabras ni interrupciones, intentando transportarte con esta sesión de atardecer a una playa solitaria y hermosa. Relájate… y disfruta.

Playlist;

THE LIVELY ONES “Night and day”

THE VENTURES “Blue sunset”

KING RICHARD and THE KNIGHTS “Lonely by the sea”

THE DREAM SYNDICATE “The lonely bull”

THE SANDELLS “Wild as the sea”

LES JAGUARS “Le repos du jaguar”

ATILLA and THE HUNS “The lonely huns”

LOS STRAITJACKETS “In my room”

LES AGAMEMNONZ “Theme”

THE WAVE CHARGERS “Squalidae”

THE SADIES “Lin cotontail”

THE RED PLANETS “Rebel rebel”

THE MANAKOORAS “La rosita”

LOS FRENÉTICOS “Blue corasao”

MESSER CHUPS “Blue velvet”

DEX ROMWEBER “Out of the way”

THE SAFARIS “Lonely surf guitar”

SATAN’S PILGRIMS “Manzanita”

THE VOLCANICS “Surfer’s melody”

BERT WEEDON “Yearning”

THE LANGHORNS “The eternal wave”