01:58:58

Damos acceso a nuestra playa secreta y cavamos hondo en los años dorados del surf instrumental. Rescatamos delicatessens que en su momento pasaron desapercibidas para años después convertirse en el mejor retrato de una de las primeras escenas juveniles y amateurs que dio el rocknroll, la antesala en la que se curtieron muchos grupos del garaje.

Playlist;

(sintonía) THE CHEVELLS “Let there be surf”

THE PHANTOMS “XL 3”

THE VISTAS “Moon relay”

THE HUSTLERS “Inertia”

JIM MESSINA and HIS JESTERS “Strange man”

THE BEL-AIRS “Baggies”

NATION ROCKIN SHADOWS “Anesthesia”

NEWPORT NOMADS “Blue mallard”

THE WOODCHUCKS “Bangkok cock fight”

ROEMANS “Misirlou”

GESTICS “Rockin’ fury”

THE RUNABOUTS “Surfer’s fright”

TOADS “Morpheous”

THE SHONDELLS “Thunderbolt”

THE KAN DELLS “Cloudburst

THE DECADES “Strange worlds”

THE MOTIVATIONS “The birds”

DAVIEL ALLAN and THE ARROWS “The unknown rider”

THE FUGITIVES “A fugitive”

THE VELVETONES “Mister X”

THE AVENGERS VI “Time bomb”

THE TORQUETTS “Side-swiped”