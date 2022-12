01:00:08

Mantenemos la tradición de dedicar el penúltimo episodio del año para recordar a los caídos. No están aquí todos los que se fueron en 2022 pero sirva este episodio de homenaje a todos aquellos músicos cuyo legado ha formado parte de la banda sonora de la vida de alguien.

Playlist;

THE RONETTES “Be my baby” (RONNIE SPECTOR, 12 de enero, 78 años)

THE DETROIT COBRAS “Cha Cha Twist” (RACHEL NAGY, 15 de enero)

THE VENTURES “Walk don’t run” (DON WILSON, 22 de enero, 88 años)

SANDY NELSON “Drumming up a storm” (14 de febrero, 83 años)

THE SADIES “Good flying day” (DALLAS GOOD, 18 de febrero, 48 años)

DOWNLINERS SECT “Beautiful Delilah” (DON CRAINE, 24 de febrero, 76 años)

RICHIE ALLEN and THE PACIFIC SURFERS “The quiet surf” (RICHARD PODOLOR, 9 de marzo, 86 años)

THE SAINTS “I’m stranded” (CHRIS BAILEY, 9 de abril, 65 años)

MALCOLM SCARPA “Lonely here tonight” (17 de julio, 62 años)

BUDDY HOLLY “Peggy Sue” (JERRY ALLISON, 22 de agosto, 82 años)

ROBERT GORDON “Someday Someway” (18 de octubre, 75 años)

JERRY LEE LEWIS “Great balls of fire” (28 octubre, 87 años)

DR FEELGOOD “Roxette” (WILKO JOHNSON, 21 de noviembre, 75 años)

FLEETWOOD MAC “Say you love me” (Christine McVie, 30 de noviembre, 79 años)

THE STRANGLERS “Peaches” (JET BLACK, 6 diciembre, 84 años)

LOS ESTUDIANTES “It I’ll be me” (Jose Barranco, 13 diciembre, 83 años)

THE SPECIALS “Enjoy yourself (it’s later than you think)” (TERRY HALL, 18 de diciembre, 63 años)