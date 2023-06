01:00:05

“Sabroso Go Go” (Munster Records) es la última maravillosa locura en la que ha estado involucrada la Sociedad Internacional del Vicio. Una colección de cumbia yeyé, guaracha twist, rocknroll mambo, boogaloo beat o garage tropical procedente del catálogo del sello peruano Discos MAG. En el tramo final recordamos el segundo álbum de We All Together, banda peruana de comienzos de los 70 con refinada influencia de los últimos Beatles.

Playlist (todas las canciones de “Sabrowso Go Go” salvo donde indicado);

TITO CHICOMA y SU ORQUESTA “Cumbia a Go Go”

CARLOS PICKLING y su ORQUESTA “La charanga del espacio”

LUCHO MACEDO y SU SONORA “Rock and Roll mambo”

CHOCHE MÉRIDA y SU ORQUESTA “El rock de los chinos”

NELSON FERREYRA y su SONORA “Twist en guaracha”

BENNY DEL SOLAR, MELCOCHITA y LITA BRANDA “Rumba española”

NALLYE FÉRNANDEZ “Batijugando”

LOS KINTOS “Kintos boogaloo”

PATTY PASTEL “Computador electrónico”

LUCIANO LUCIANI Y SUS MULATOS “A bailar bump”

WILLY MARAMBIO y SU TROMPETA “Trompeta a Go Go”

LOS VIKINGOS “Go Go en patines”

EDGAR ZAMUDIO “Día de pago”

LUCHO MACEDO y SU SONORA “El maestro del rocknroll”

WE ALL TOGETHER “Persons are faces” (II)

WE ALL TOGETHER “Ozzy” (II)

WE ALL TOGETHER “Little boy” (II)

WE ALL TOGETHER “Beautiful people” (II)