59:48

Picoteamos en el power pop estadounidense, segunda mitad de los años 70 y primera de los 80, recordando algún nombre bien conocido junto a otros extraídos de la parte sumergida del iceberg.

Playlist;

STIV BATORS “It’s cold outside” (1979)

STIV BATORS “Not that way anymore” (1979)

STIV BATORS “I’ll be alright” (demo, 1979)

DAVID QUINTON “Make up your mind” (1981)

DAVID QUINTON “Pictures” (1981)

THE MOBERLYS “I want you” (1979)

ACTION NOW “Stop pretending” (1984)

ACTION NOW “This one chance” (1984)

THE EXPLOSIVES “A girl like you” (1980)

THE KRAYOLAS “Aw tonight” (1977)

THE NADS “You don’t know me” (1980)

THE ROCKERS “Don’t leave me tonight” (1980)

THE BOYFRIENDS “You’re the one” (1978)

THE BOYFRIENDS “I need your love” (demo, 1978)

RAMONES “Don’t come close” (1978)

TOMMY ROCK “It’s later than you think” (1978)