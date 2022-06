58:42

Kelley Stoltz lanza su 17º álbum. El título “The Stylist” lo define como orfebre musical, el músico asentado en San Francisco fluctúa entre muy variados estilos manteniendo siempre el pop rock como hilo de conexión. Suena lo nuevo de Pixies y escuchamos a Kurt Baker acompañado por la icónica Bebe Buell. Cerramos despidiendo a Reigning Sound, quienes han anunciado su separación suspendiendo la gira española que tenían prevista para finales de julio.

Playlist;

KELLEY STOLTZ “You had to be there” (The Stylist, 2022)

KELLEY STOLTZ “It’s a cold world” (The Stylist, 2022)

KELLEY STOLTZ “Your name escapes me” (The Stylist, 2022)

PIXIES “There’s a moon on” (adelanto del álbum “Doggerel”)

JD McPHERSON “Manta Ray” (The Warm Covers EP Vol. 2, 2022)

PIXIES “Manta Ray” (Monkey gone to heaven 1989)

CYANIDE PILLS “The kids can’t be trusted with the rock’n’roll” (7’’, 2022)

VAN DAMMES “Test the best” (7’’, 2022)

GO TO THE DOGS “Anyway” (ST, 2021)

KURT BAKER and BEBE BUELL “Blood and roses” (single digital, 2022)

BRAINLOSTER “Americano” (Gloria a los vencidos, 2022)

THE SHIVAS “My baby don’t” (Feels so good, feels so bad, 2021)

REIGNING SOUND “A little more time” (A little more time, 2021)

REIGNING SOUND “You’re not as pretty” (Time bomb high school, 2002)