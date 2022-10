01:00:36

Entre 1999 y 2002 Joe Strummer volvió a liderar una banda. Los Mescaleros fueron el último gran proyecto del otrora icono del punk, eternamente recordado al frente de The Clash. Trabajando con absoluta libertad Joe Strummer and The Mescaleros se rigieron por la máxima de la fusión de estilos y la creación colaborativa.

El sello BMG lanza "Joe Strummer 002; The Mescalero Years", una impresionante caja de siete vinilos en donde se recogen, con sonido impecable, sus tres álbumes de estudio y un buen puñado de rarezas (demos de canciones, temas inéditos y algún single desperdigado). Todo ello acompañado por un delicioso libro de 36 páginas y tamaño LP, papel de calidad, con biografía, fotos, textos y memorabilia de los archivos de Strummer. Un objeto de colección para recordar a una banda que no merece ser olvidada.

Playlist (todas las canciones de la caja "Joe Strummer 002; The Mescalero Years");

(sintonía) JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Tony Adams” (Rock art and the X ray style, 1999)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Time and the tide” (EP “Yalla yalla”, 1999)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Forbidden City” (demo)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “X-Ray style” (demo)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Johnny Applessed” (Global a Go Go, 2001)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Global a Go-Go” (demo)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Cool’n’Out” (Global a Go Go, 2001)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Secret agent man” (inédito)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Coma girl” (Streetcore, 2003)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “All in a day” (demo)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Fantastic” (inédito)