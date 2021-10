59:04

Por fin salen a la luz los volúmenes 3 y 4 de la trepidante colección “Instro Monsters” (El Toro Records). Dos recopilatorios en formato LP seleccionados por ese cenagoso pinchadiscos conocido como The Creature, alter ego de Francho Angás, pinchadiscos, coleccionista y entregado estudioso a los sonidos del rocknroll clásico. Aquí encontrarás una vibrante y ecléctica selección de cartuchos instrumentales plasmados entre 1958 y 1963, en su mayoría piezas poco conocidas que volaron alejadas de las listas de éxitos.

Playlist;

(sintonía) BIG JOHN TAYLOR and BENNY JOY “Money money” (Instro Monsters Vol. 3)

THE ROUTERS “Let’s go” (Instro Monsters Vol. 3)

JIM GUNNER and THE ECHOES “Footloose” (Instro Monsters Vol. 3)

THE RUMBLERS “Boss” (Instro Monsters Vol. 3)

BUDDY GUY “Skippin’! (Instro Monsters Vol. 3)

JET HARRIS “Bésame mucho” (Instro Monsters Vol. 3)

LOUIS JORDAN “The slop” (Instro Monsters Vol. 3)

JACK NITZSCHE “Rumble” (Instro Monsters Vol. 3)

THE JOHN BARRY SEVEN “Hit and miss” (Instro Monsters Vol. 3)

THE TENNESSEE TWO and Friend “Blues for two” (Instro Monsters Vol. 3)

THE FENTONES “The Mexican” (Instro Monsters Vol. 3)

FLOYD CRAMER “Flip flop and bop” (Instro Monsters Vol. 4)

CHUCK RIO “Margarita” (Instro Monsters Vol. 4)

THE THUNDERBIRDS “Delilah” (Instro Monsters Vol. 4)

GRADY MARTIN “The fuzz” (Instro Monsters Vol. 4)

CLIFTON CHENIER “Bajou drive” (Instro Monsters Vol. 4)

LITTLE WILLIE JOHN “Kawanga” (Instro Monsters Vol. 4)

LARRY COLLINS “T-Bone” (Instro Monsters Vol. 4)

JERRY REED “Twist-a-roo” (Instro Monsters V