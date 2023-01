28:51

Programa de medio formato en donde invertimos nuestro tiempo de radio en sumergirnos a diseccionar el último álbum de Iggy Pop. “Every loser” (Warner) es un nuevo puñetazo en la mesa en donde el de Detroit habla de adicciones o de los placeres de seguir con vida, las alegrías y terrores de su ciudad adoptiva -Miami-, o arremete contra algunas costumbres del siglo XXI. A sus 75 años Iggy deja claro que él hace lo que le sale de las narices, y que nadie le va a contar lo que es o no es el punk.

(Foto del podcast; Iggy Pop por Jimmy Fontaine)

Playlist (Todas las canciones del disco “Every loser”);

IGGY POP “Frenzy”

IGGY POP “Modern day rip off”

IGGY POP “All the way down”

IGGY POP “Comments”

IGGY POP “New Atlantis”

IGGY POP “Strung out Johnny”