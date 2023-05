59:20

Cerramos mayo recordando algunas de nuestras novedades favoritas del mes.

Playlist;

(sintonía) THE TIKIYAKI ORCHESTRA “The Boobam song”

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “No estamos muertos”

MUNLET “El ser que quiero”

CAPSULA “Sombra”

IGUANA DEATH CULT “Echo palace”

MARCEL BONTEMPI “Die hexe von gudensberg”

GUDALUPE PLATA “Ruina”

MIRANDA AND THE BEAT “Not my guy”

THE JACKETS “Life’s not like the movies”

THE DAMNED “You’re gonna realise”

RANCID “Devil in disguise”

PRIVATE FUNCTION “Justhavinageez”

CIVIC “End of the line”

CUSS FACE “Incantation”

TIGRE Y DIAMANTE “Mi problema y yo”

MATOSE “No somos nada”

POWS “La última de Tarantino”

JAVIER ANDREU “El hombre que salía demasiado”