59:02

Celebramos la 21ª edición del Azkena Rock Festival. Del 15 al 17 de junio, en Vitoria Gasteiz, el recinto de Mendizabala se convierte un año más en el epicentro del rock. Picoteamos en su jugoso cartel y seleccionamos algunas de nuestras bandas favoritas.

Playlist;

BARRICADA “Dentro del espejo” (Pasión por el ruido, 1989)

RANCID “Last one to die” (Let the dominoes fall, 2009)

STEVE EARLE “Guitar town” (Guitar town, 1986)

OS MUTANTES “A minha menina” (Os Mutantes, 1968)

THE KAISERS “Jenny G” (Shake me!, 2001)

THE PRETENDERS “Back on the chain gang” (Learning to crawl, 1984)

CALEXICO “Alone again or” (Feast of wire, 2003)

MATCHBOX “Rockabilly rebel” (Matchbox, 1979)

THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES “Sister surround” (Behind the music, 2001)

THE UNDERTONES “Get over you” (

IGGY POP “Some weird sin” (Lust for life, 1977)

LUCINDA WILLIAMS “Can’t let go” (Car wheels on a gravel road, 1998)

THE BEVIS FROND “He’d be a diamond” (New river head, 1991)

THE NUDE PARTY “Midnight on Lafayette Park” (Rides on, 2023)

CHUCK PROPHET “Best shirt on” (The land that time forgot, 2020)