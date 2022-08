59:35

Nueva entrega de esta serie dedicada a recuperar grandes discos en directo de la historia del rocknoll. En 1980 se publica el segundo álbum en directo que aparecía de la Creedence Clearwater Revival. Tras corregir el equivocó que afirmaba que había sido grabado en el Royal Albert Hall londinense, el disco se reeditó con el título de "The Concert". Grabado en el Coliseum Arena de Oakland, California, el 31 de enero de 1970, cuando la banda estaba en lo más alto de su popularidad y era uno de los grupos más exitosos de EEUU. Repertorio imbatible, sonido fantástico y la formación clásica en todo su esplendor. John Fogerty a la voz y guitarra, Tom Fogerty a la segunda guitarra, Stu Cook al bajo y Doug Clifford a la batería.

Aderezamos el episodio con un extracto del álbum “Live in Europe”, editado en 1973 pero recogiendo una actuación posterior al anterior. Un concierto de enero de 1970 en donde la banda ya funcionaba como trío tras la salida de Tom Fogerty.

Playlist (todas las canciones del álbum “The Concert” excepto donde indicado);

